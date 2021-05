Tivoli, Teti: “Il gruppo è la nostra forza. Casale? Ogni partita è decisiva”

Lo scorso mercoledì la Tivoli ha raggiunto il Sora in vetta alla classifica del girone C. La squadra di Lucidi non ha sbagliato nel recupero contro l’Audace battendo i genazzanesi 2-1. Seppur con qualche difficoltà, i tiburtini hanno ottenuto tre punti pesantissimi per le sorti finali del campionato, rimarcando ancora una volta il valore di una rosa ampia e che consente al proprio allenatore di adottare più soluzioni anche in virtù degli impegni ravvicinati. A sbloccare il match di mercoledì ci ha pensato Alessio Teti, che analizza così la prestazione degli amarantoblù: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ma l’unica cosa che contava era arrivare al successo. Sono tre punti fondamentali che ci consentono di restare lì e giocarci le nostre carte fino alla fine. Venivamo da una partita molto impegnativa come quella di Sora dove sia mentalmente che fisicamente avevamo speso tanto. Ma abbiamo la fortuna di possedere una rosa lunga e soprattutto un gruppo unito. Tutti, chi sta in campo e chi in panchina o in tribuna, ci aiutiamo vicenda e ci motiviamo l’uno con l’altro. E’ questo lo spirito che serve per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati”. La settimana delle Aquile si concluderà domenica al Nicolino Usai con il match contro il Casal Barriera. Un’altra partita da prendere con le molle: “Tutte le gare sono decisive con questo format. Sapevamo dall’inizio che ogni partita sarebbe stata fondamentale e continueremo a pensarla così. Ciascun match sarà quello decisivo per cercare di vincere il campionato. Arriviamo a domenica con la carica necessaria per provare a conquistare i tre punti, consapevoli della nostra forza e di dover dare il massimo, in partita come in ogni singolo allenamento”.