VILLA ADRIANA – Donna investita su via Tiburtina

Una donna di mezz’età è stata investita oggi pomeriggio poco dopo le ore 18 sulla via Tiburtina a Villa Adriana. Stava attraversando dalla Farmacia Tornaghi verso l’altro lato della strada, quando una Mercedes nera l’ha colpita in pieno sugli arti inferiori. Sul posto un’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, ma al momento è in fase di decongestionamento anche grazie all’intervento di alcuni cittadini che si stanno adoperando per regolare il transito veicolare.