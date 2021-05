Monterotondo e la Fondazione ICM indicono il bando per l’Estate Eretina 2021

Il Comune di Monterotondo – Fondazione ICM, nonostante l’incertezza circa la durata e le modalità con cui, nei prossimi mesi, si farà fronte alle restrizioni prodotte dall’emergenza Covid 19, ha deciso di confermare il proprio sostegno alle attività culturali e turistiche che operano nel territorio attuando interventi per valorizzare l’offerta culturale cittadina. Per sostenere l’attività degli operatori culturali concederà contributi finalizzati ad attività di tipo occasionale e a progetti di carattere culturale e di intrattenimento culturale da proporre nella stagione estiva nell’ambito della manifestazione “Estate Eretina 2021”.

L’impegno comune a tutti in questo periodo eccezionale è assicurare, nel rispetto delle straordinarie misure di prevenzione sanitaria, un’offerta culturale, accessibile e di qualità, parte essenziale dell’identità della Città di Monterotondo.

Attraverso l’Avviso pubblicato sulla pagina di ICM del Comune di Monterotondo, si definiscono gli impegni previsti, nonché i termini e le modalità di presentazione della domanda (31 maggio 2021) per richiedere la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi per la realizzazione di attività culturali, turistiche; e per interventi legati alle politiche giovanili, e alle pari opportunità.