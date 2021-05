TIVOLI – Piromane in azione, beccato dalla Congeav

Le telecamere delle Guardie ambientali lo hanno ripreso in località Arci

Una delle centinaia di telecamere e fototrappole sparse su tutto il territorio di Tivoli questa volta ha sorpreso un cittadino mentre versava liquido infiammabile su dei rifiuti dando poi fuoco agli stessi.

Le immagini sono state trasmesse ai Carabinieri Forestali che si sono attivati nel giro di poche ore risalendo cosi al trasgressore denunciandolo penalmente.

Dar fuoco ai rifiuti e’ un reato penale gravissimo sanzionato dall’Art 256 Bis del Decreto Legislativo 152/06 che prevede la reclusione da 2 a 5 anni nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, la pena della reclusione e’ da 3 a 5 anni.

Inoltre i rifiuti non possono essere dati alle fiamme e a tale reati non e’ applicabile sanzione amministrativa ma è prevista la denuncia penale, in flagranza di reato previsto l’arresto.