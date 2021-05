Guidonia – Strage di Capaci, Barbet: “Solo chiamati a presenziare”

L’amministrazione comunale intende precisare che nella lodevole iniziativa di commemorazione nella strage di Capaci, il Comune è stato chiamato a presenziare alla cerimonia ed abbiamo fornito volentieri il patrocinio. Come Ente, tuttavia, non abbiamo avuto alcun ruolo negli inviti e nell’organizzazione generale. Questa mattina abbiamo sentito Francesco Agosti Presidente dell’Associazione delle Agende Rosse per chiarire l’equivoco con lui e per ribadire la nostra comunità di intenti nella lotta contro tutte le mafie”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.