Covid, Pfizer e AstraZeneca altamente efficaci contro la variante indiana

Vaccini per la gli under 18

Secondo uno studio britannico condotto dalla Public Health England, i vaccini contro il coronavirus Pfizer e AstraZeneca sono “altamente efficaci”, dopo due dosi, contro la variante indiana.

Il preparato americano è risultato efficace all’88% mentre la copertura AstraZeneca è pari al 60%. Tuttavia, entrambi i vaccini sono efficaci solo al 33% tre settimane dopo una sola dose.

I test positivi al Covid registrati complessivamente in Gran Bretagna nel corso dell’ultima settimana sono stati pari a uno ogni 1.110 abitanti. Ancora bassi in assoluto, ma in aumento rispetto al rapporto uno su 1340 dei sette giorni precedenti. Colpa della variante indiana che potrebbe essere fra un 10% e un 50% più trasmissibile del già aggressivo ceppo ‘inglese’ del virus e che, come evidenziano le elaborazioni settimanali dell’Ons (Office for National Statistics, l’Istat britannico) inizia a mostrare qualche effetto sulla media generale dei contagi in alcune aree del Paese.