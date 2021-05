Sacchi neri contenenti di tutto, sedie, tavoli, materassi, rifiuti ingombranti di ogni sorta: insomma, una vera e propria discarica abusiva.

Va avanti così da almeno due anni nel quartiere di Pichini a Guidonia, precisamente in via Giotto davanti al complesso immobiliare sequestrato a giugno del 2017 dalla Procura Distrettuale Antimafia e occupato da decine e decine di famiglie non censite e senza contratto per il servizio di raccolta dei rifiuti.

A lanciare l’sos per arginare l’emergenza igienico-sanitaria sono il Presidente del Comitato di quartiere Pichini Maria Rosaria Montanaro e il consigliere comunale del Gruppo Misto Claudio Zarro con un esposto inviato mercoledì 19 maggio alla Procura e all’Asl Rm5, oltre che al Sindaco Michel Barbet.

