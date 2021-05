Malamovida a San Lorenzo, accoltellato 23enne di Fonte Nuova

Uno sguardo di troppo a una ragazza e ora lotta tra la vita e la morte su un letto del Policlinico Umberto Primo. È la storia del 23enne Alessandro di Fonte Nuova che sabato sera è stata aggredito da un coetaneo a San Lorenzo. A finire in carcere con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale Yuri Cerqueira Toledo, originario dell’Olanda ma residente a Roma. In attesa della convalida dell’arresto da parte del pubblico ministero il giovane resta in carcere a Regina Coeli.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 23 di sabato 22 maggio al parco delle Stelle, il playground che si trova a largo Settimio Passamonti, nella zona dello Scalo di San Lorenzo. Quando sono arrivate le pattuglie del commissariato San Lorenzo, all’altezza dell’ingresso del campo da basket di viale dello Scalo di San Lorenzo, hanno trovato il giovane di Fonte Nuova sdraiato per terra in una pozza di sangue. Sette le coltellate inferte tra cui una al torace.