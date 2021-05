Monterotondo – Torna l’Estate Eretina

Sarà un mese di eventi, tra luglio e agosto, che porteranno in città musica, teatro, letture, cinema, beneficenza e animazione. Anche quest’anno, l’incertezza circa la durata e le modalità con cui, nei prossimi mesi, si farà fronte alle restrizioni prodotte dall’emergenza Covid 19, si è deciso di confermare il sostegno alle attività culturali e turistiche che operano nel territorio, destinando risorse proprio a loro, che nell’ultimo anno hanno stretto i denti e scelto comunque di non far mancare un’offerta culturale di qualità in città.