Vaccino Pfizer ai maturandi , prenotazioni dal 27 maggio

Ritmi serrati e qualche polemica

Procede a ritmo serrato la campagna vaccinale nella nostra regione. Al via da oggi le prenotazione sul portale salutelazio.it del preparato J&J nelle farmacie.

Da giovedì, poi, sarà la volta dei maturandi, una platea di circa 50mila studenti che, al termine della somministrazione, riceveranno in dono una copia della Costituzione italiana.

Per prenotarsi servirà il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Le somministrazioni con Pfizer avverranno tra il primo e il 3 giugno, dalle 8 alle 20.

Intanto continuano le scaramucce fra Regione e Federazione nazionale degli ordini dei medici in tema di hub. La categoria preme per la loro chiusura al fine di riportare le vaccinazioni sul territorio, restituendo il personale specialistico alla cura delle patologie ordinarie. In sostanza, la richiesta è quella di abbandonare le strategie di gestione emergenziale. A stretto giro la risposta dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato che, invece, prevede l’apertura di nuovi centri, tra cui quello nella sede di Confindustria il prossimo 27 maggio.

Sul fronte contagi i numeri nel Lazio continuano a scendere: su 10.519 tamponi molecolari e oltre 10mila antigenici, per un totale di oltre 21 mila test, si sono registrati 413 nuovi casi positivi (-81 rispetto a venerdì). Salgono i decessi (+ 2), mentre scendono i ricoveri : sono 1.255, cioè — 28. Anche le terapie intensive segnalano una curva in calo, 194 ricoverati, (- 1).