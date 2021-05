“Sto bene, mi sento solo un po’ affaticato”, scriveva così alla cittadinanza qualche giorno fa il Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Arriva oggi, attraverso i canali social, la notizia del tampone “negativo” al Sars Cov-2. “Sono operativo al cento per cento – scrive il Sindaco – , grazie per il sostegno e per l’incoraggiamento” – conclude –

