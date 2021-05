Monterotondo, vandali in azione, lezioni sospese alla Campanari

Un estintore svuotato in corridoio, tre aule da ripulire e lezioni sospese, ma nessun danno grave alle strutture scolastiche. È questo il bilancio dell’attacco vandalico che ieri, 24 maggio, ha colpito il plesso delle elementari e delle medie dell’istituto Comprensivo Loredana Campanari di Monterotondo Scalo. Una brutta sorpresa questa mattina per il personale scolastico e le insegnanti che hanno trovato un corridoio interamente ricoperto dalla polvere bianca dell’estintore e sono stati costretti a sospendere le lezioni, impedendo l’ingresso per le classi interessate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Monterotondo che in questo momento stanno terminando i rilievi. Nessun danno grave sembra essere stato registrato, e al momento non sono state rilevate porte né finestre rotte. I colpevoli probabilmente hanno agito nel tardo pomeriggio o nella sera di ieri – visto che la scuola è stata aperta anche nel pomeriggio -, e verosimilmente sono entrati nel plesso dal campetto di calcio del retro, sulla via Salaria, dove non c’è alcuna recinzione. Non è la prima volta che avviene un fatto simile, la scuola ha infatti subito diverse incursioni vandaliche negli ultimi anni. Nell’area non ci sono telecamere.