Caro Gigi, ti porteremo un fiore al Verano

La sepoltura di Gigi Proietti

Finalmente Gigi avrà pace, quella che tutti noi gli avevamo augurato subito dopo la morte avvenuta il 2 novembre scorso.

A quasi sette mesi dalla sua scomparsa, il grande Gigi Proietti verrà sepolto al Verano, in un’area individuata nella parte nuova del cimitero, vicino al Sacrario Militare.

Lo ha annunciato l’Ama, l’azienda municipale per l’ambiente della capitale, in una nota congiunta con la famiglia.

Di sicuro, un attore simbolo di Roma meritava ben altro trattamento dall’amministrazione capitolina. Prima il grande funerale, il dolore di una intera città, poi l’incuria e la sciatteria, lo scandalo cremazione, la decisione di portarlo fuori regione in Umbria in attesa di un posto nella capitale.

Subito dopo la morte vi era stato l’annuncio in pompa magna anche delle autorità: Gigi Proietti avrebbe riposato al Verano insieme a Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, tanto per citare artisti indimenticabili. Ma Gigi Proietti non c’era potuto entrare, la burocrazia ha le sue regole.

Anche se in ritardo caro Gigi, avremo un posto dove portarti un fiore.