Incontro fra Uil e la società Avr

Sono oltre dodici mesi che è aperta la vertenza per i dipendenti di Avr Group: la società che gestiste i servizi di igiene ambientale in molti comuni della sabina reatina e romana. “Spesso è stato un muro contro muro: richieste, sollecitazioni, mail certificate, più di una volta la società ha tentato di svicolare dalle proprie responsabilità. Più di una volta però è stata bacchettata, come quando il Prefetto di Rieti ordinò ai vertici di Avr di pagare gli stipendi con regolarità, senza accumularli e senza creare disagi a chi di lavoro vive”. Lo scrive la Uil Trasporti Rieti e Sabina romana sulla sua pagina Facebook. “Ma altri problemi sono emersi strada facendo – rammenta il responsabile della Uil Trasporti Rieti e Sabina Romana – è il caso dei buoni pasto, che i lavoratori non percepiscono dal luglio 2019. Adesso anche questa criticità sta per essere risolta. Grazie alla nostra insistenza e alla responsabilità del Comune di Fara in Sabina e del Comune di Moricone, Avr salderà gli arretrati e poi erogherà mensilmente i ticket ai suoi dipendenti. Il prossimo 10 giugno, solo per il cantiere di Fara Sabina, la società incontrerà i rappresentanti delle categorie cui i lavoratori sono iscritti. Ci auguriamo che quello del dieci giugno sia solo il primo di una lunga serie di incontri e confronti, in grado di migliorare le condizioni dei lavoratori”.