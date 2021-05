L’Imperial Royal Circus pronto per Monterotondo  

Il circo è sempre uno spettacolo straordinario capace di entusiasmare adulti e bimbi. Anche se le sue origini sono antichissime attualmente nonostante i mille “svaghi” a nostra disposizione stando anche comodamente seduti sul divano di casa, in tanti non hanno perso il desiderio di trascorrere alcune ore all’insegna del divertimento live. Per tutti gli appassionati del mondo circense sembra proprio che lo show stia per ripartire. Da un video diffuso sul web (sul profilo Instagram dell’Imperial Royal Circus) dove emerge l’intenzione del complesso fermo a Monterotondo. La clip mostra le seguenti parole: “Scaldiamo i muscoli”, “Illuminiamo la pista”, “Per uno show ancora più emozionante, in sicurezza”, “Prossimamente Monterotondo”. Il ritorno del circo è anche un confortante segnale legato ad un lento ritorno alla normalità, dopo il difficile periodo che ha travolto il globo intero.