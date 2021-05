Mario Tozzi, visita il Sacro Speco di Subiaco

Per gli appassionati di ambiente e scienze, Mario Tozzi, è senza dubbio uno dei volti più noti della tv. Il divulgatore scientifico ha visitato il Sacro Speco di Subiaco, il monastero benedettino dove si trova la grotta all’interno della quale San Benedetto da Norcia ha vissuto in solitudine e in preghiera. Rammentiamo che San Benedetto è rimasto in ritiro per tre anni in una solitaria grotta, a soli diciassette anni. Attraverso questo periodo di solitudine passato in questo luogo aspro e disabitato, San Benedetto ha maturato quell’ascendente e quella spiritualità che in pochi anni lo portano a fondare le prime comunità monastiche lungo la valle del fiume Aniene. Il “Sacro Speco”, è contenuto ancora oggi all’interno del Monastero incassato nella roccia a strapiombo sulla valle, che è certamente insieme al monastero un luogo ricco di grande interesse per uno studioso come Mario Tozzi.