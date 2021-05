TIVOLI – Cedono le tavole, Ponte della Pace a rischio

Alcune hanno ceduto sotto i colpi del tempo e dell’usura, altre sono state letteralmente divelte. Il video è emblematico delle condizioni in cui oggi, mercoledì 26 maggio 2021, versa il Ponte della Pace, la struttura lignea che collega le due sponde del Bacino San Giovanni e che ogni giorno è percorsa a piedi da centinaia di pendolari e studenti.

L’opera pubblica inaugurata l’8 giugno 2002 dall’allora sindaco Marco Vincenzi dopo due decenni ha bisogno di un intervento di ristrutturazione.

Vale la pena ricordare che l’8 maggio dell’anno scorso l’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Proietti annunciò l’avvio di indagini su alcuni elementi strutturali propedeutiche alla manutenzione dopo l’ennesimo atto vandalico: in quell’occasione ignoti avevano divelto e rubato la porta della chiusura provvisoria posta a protezione dell’area incendiata per due volte nel 2015.

Il 7 agosto di sei anni fa le fiamme lambirono il Ponte della Pace, ma già il 20 febbraio 2015 un rogo danneggiò due travi portanti ed una parte dell’arco. Durante i lavori di sistemazione la passerella restò chiusa ed, alla riapertura, l’area interessata rimase comunque interdetta e chiusa da una recinzione di legno.