Turismo, 3 notti nel Lazio? la quarta è offerta dalla Regione

10 milioni di euro per incentivare la presenza e il pernottamento dei turisti nella regione Lazio: dal primo luglio, per chi trascorrerà almeno tre notti consecutive nel Lazio, la quarta sarà pagata dalla regione; se le notti consecutive saranno almeno cinque, ne pagheremo altre due.

“Perché lo facciamo? Perché non esiste regione al mondo come il Lazio, così ricca di bellezza, storia, cultura. Perché nel Lazio abbiamo superato 3 milioni di vaccinazioni e siamo pronti ad una ripresa del turismo sicura e responsabile. E perché siamo convinti che sia la strada giusta per far ripartire l’economia e il lavoro.”