VOLLEY – Mentana travolgente, KK Eur sconfitto in tre set

Nel primo set infatti il Mentana mette subito le cose in chiaro ed anche grazie a diversi errori in ricezione delle capitoline, le padrone di casa segnano un iniziale parziale di 15-6. A nulla servono i time-out chiamati da Nuovo, il coach del KK Eur: il Mentana si aggiudica il primo set per 25-13.

Anche nel secondo set non c’è storia: il KK Eur continua ad avere numerosi problemi in ricezione ed il Mentana non perdona. Dopo aver accumulato un ampio vantaggio nel finale le ragazze di Morini staccano leggermente la spina, chiudendo comunque il set con un vantaggio di nove punti, finisce 25-16.

Nel terzo set le ragazze di mister Nuovo provano a rimettere in piedi il match, riuscendo per la prima volta a portarsi in vantaggio di tre punti. Il parziale però di 13-16 viene però completamente ribaltato dal Mentana, che chiude il match sul 25-22 grazie all’ultimo punto firmato da Scopetti, sicuramente la migliore in campo.

Adesso il Mentana è da solo in vetta alla classifica e può realmente ambire alla promozione.