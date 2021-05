Castelnuovo di Porto – Nuovo asilo Comunale

Si tratta di un’opera progettata con l’obiettivo di garantire ad ogni bambino benessere psicofisico e uno sviluppo armonico delle sue potenzialità cognitive, affettive e sociali, per la quale l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta di finanziamento partecipando ad un Bando del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione rivolto ai Comuni per la realizzazione e di asili e scuole dell’infanzia.

All’interno ci saranno spazi per le attività ludiche, per il gioco libero, per il riposo e per l’igiene con arredi appositi per il cambio e la cura, un atrio di ingresso molto ampio e luminoso per l’accettazione e il deposito di passeggini e carrozzine.