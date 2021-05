Ciak, a Monterotondo si gira il film “La Mattanza”

La nuova produzione cinematografica realizzata da Halley Pictures per Flat Parioli TNM Produzioni

Sono iniziate il 10 Maggio le riprese del film “LA MATTANZA” film di genere horror per la regia di Dario Germani con la collaborazione di Claudio Fragasso.

La sceneggiatura del film, scritta da Antonio Tentori, sceneggiatore con un nobile passato nella scrittura di genere, avendo lavorato con i maestri dell’horror italiano (Fulci, Bava, Argento, e Bruno Mattei), sviscera la sfortunata avventura di un gruppo di ragazzi che decidono di organizzare una festa tra amici in un luogo poco comune: uno stabilimento di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica ormai chiuso. La loro “goliardata” e le loro piccole trasgressioni li condurranno in un incubo senza fine, dove il film horror che guardano durante la serata, si fonderà con una terribile realtà.

Per le riprese la produzione ha scelto di spostarsi per un paio di giorni anche a Monterotondo dove quasi tutto il cast reciterà in alcune scene all’interno un pub di Via Mazzini, Il Setaccio, e tra le vie del centro storico, sempre molto suggestivo e fotograficamente perfetto per un set cinematografico. Il Cast è multietnico essendo il film di respiro internazionale. I Protagonisti sono Tonia De Micco, Samuel Kay, Nadia Rahman, Roberto Luigi Mauri, Jason Prempeh, Janice Quinol, Tashi Higgins, e

Fabrizio Bordignon. La Halley Pictures ha già girato un film interamente ambientato Monterotondo la scorsa estate; “CANI DI STRADA” per la regia di Gianni Leacche. Il film è attualmente al vaglio di alcuni festival cinematografici nazionali e internazionali. La scenografia, ora come allora, è firmata da Tonino Di Giovanni, originario e cittadino di Monterotondo.