Guidonia – Addio a Fabio Palelli, pilastro del volontariato

I funerali si terranno domani 28 maggio nella chiesa di Settecamini

Ha lavorato per gli altri in particolare su fronte covid, anche quando stava combattendo per la sua malattia. Ha lasciato un grande vuoto a Guidonia la morte di Fabio Palelli, 59 anni, pilastro dell’associazione Nvg, Nucleo Volontari Guidonia di Protezione Civile. Palelli si è spento mercoledì 27 maggio, lasciando nello sconforto la famiglia, moglie figlie e nipoti, ma anche gli amici della protezione civile. ”Fabietto era sempre in prima linea”, lo ricorda il responsabile dell’associazione Raoul Baccei, ”Ho imparato tutto da lui. Ho 28 anni e mi ha accolto lui a 13 anni. Ci dava sempre carica”.

Il sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, lo ha ricordato su facebook: ”Porgo le mie più sentite condoglianze, insieme a quelle di tutta l’Amministrazione Comunale, a Nvg Nucleo Volontari Guidonia di Protezione Civile, alla famiglia ed agli amici del volontario Fabio Palelli per la sua prematura scomparsa”. I funerali si terranno domani 28 maggio, alle 13, nella chiesa di Settecamini.