GUIDONIA – Colle Largo, colata di cemento sul set: il Pd denuncia

Da settimane la betoniera viene e va, il tempo di una colata di cemento e torna. Accade nell’ex cava di Colle Largo a Guidonia dove la casa di produzione “Groenlandia srl” con “Cattleya” e “Sky Italia” sta girando “Romulus”, la fortunata serie tv sulle origini dell’antica Roma. Tutto grazie ad una concessione temporanea di tre anni per un canone complessivo di 90 mila euro stipulato tra il dirigente al Patrimonio Paolo Cestra e la “Groenlandia srl” approvato il 23 marzo scorso con una delibera di giunta dall’amministrazione comunale del sindaco Michel Barbet.

Un contratto monco senza alcuna garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo Paola de Dominicis, capogruppo del Partito democratico, che oggi – giovedì 27 maggio – ha sollecitato lo stesso dirigente Cestra, il segretario generale Livia Lardo e il sindaco Barbet a tutelare gli interessi dell’Ente. Le preoccupazioni della De Dominicis si basano proprio sulle betoniere in azione nella ex cava e sulle continue colate di cemento per allestire le imponenti scenografie che ricostruiscono le ambientazioni di epoca romana.

“Da una lettura del contratto – scrive la capogruppo del Pd – emerge che non è stata richiesta alla società nessuna garanzia, pertanto si richiede di inserire, eventualmente con specifica nota aggiuntiva al contratto. In particolare è necessario richiedere una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’impegno a ripristinare tutti i luoghi nelle condizioni ante operam senza costi aggiuntivi per l’Ente. Inoltre sarebbe opportuno rivedere l’impegno del Comune, anche nel caso di un contenzioso, a non interrompere le serie con eventuali sequestri preventivi. In difetto si notizieranno tutte le sedi competenti in merito alla illegittimità riscontrate nel contratto in esame”.