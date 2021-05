Piccoli Comuni – In Senato il disegno di legge su quorum di validità

In Senato la legge per i piccoli Comuni

In Senato il disegno di legge relativo al quorum di validità per le elezioni comunali e al numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste. Riducendo il quorum in caso di presentazione di un’unica lista ed escludendo da esso gli elettori iscritti all’AIRE in pratica, si potrà evitare più facilmente il rischio del commissariamento. Inoltre l’istituzione della raccolta firme per la presentazione delle liste nei Comuni sotto i 1.000 abitanti andrà a prevenire la formazione di liste “intruse” e “farlocche“, con cui spesso si assicuravano i benefici destinati alle varie cariche istituzionali elette pur, di fatto, non essendo amministratori locali.