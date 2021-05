Incidente sul lavoro oggi pomeriggio nella zona industriale di Santa Lucia. Per cause ancora da accertare un operaio è stato soccorso in seguito a una caduta da una scala. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mentana, i Tecnici prevenzione della Asl e l’elisoccorso. L’incidente si è verificato meno grave di quanto temuto inizialmente. Si tratterebbe di una caduta di schiena da circa un metro e mezzo. L’uomo è stato trasportato al Policlinico Gemelli per accertamenti.