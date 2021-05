Tivoli – Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria, in videoconferenza, per lunedì 31 maggio alle 9,30.

Saranno discussi in prima convocazione i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

– modifica del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

– modifica dell’articolo 27 del regolamento del Consiglio comunale;

– audizione della rappresentante legale della società partecipata “Tivoli forma unipersonale”;

– approvazione del regolamento della commissione consiliare permanente per le pari opportunità;

– mozioni su: “stanziamenti per missioni turismo e sviluppo economico”; “consolidamento della rete territoriale”; “studio di fattibilità per l’adeguamento della rete informatica”; “bilancio semplificato per i cittadini”.