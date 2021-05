TOR LUPARA – Investe il cane e scappa. “Aiutateci a trovare quel pirata”

Gli ha investito il cane ed è scappato via. David e la sua famiglia stanno cercando disperatamente chi ieri mattina intorno alle 8,15 ha falciato e ucciso il loro cane, un Volpino di Pomerania di colore rosso. Il padre Franco era di ritorno da una passeggiata. Ha attraversato sulle strisce pedonali in via Lorenzo il Magnifico a Tor Lupara, quando una Nissan Micra bianca è arrivata da via Nomentana a tutta velocità. Ha preso in pieno il cane, schivando di un pelo l’uomo e l’altro cagnolino di colore bianco.

“Mio padre ha urlato più volte di fermarsi ma è fuggito via – spiega il ragazzo – ora abbiamo chiesto di poter visionare le telecamere per risalire all’identità di quell’automobilista. Questo non ci porterebbe indietro il nostro povero Lio, ma almeno ci darebbe un po’ di sollievo. Vorrei lanciare un appello se qualcuno ha assistito alla scena, ma anche sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole soprattutto verso i pedoni e gli animali”.