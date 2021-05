Vaccini – maturandi, si parte

E’ on line la prenotazione Open day per i maturandi della Regione Lazio. Da oggi è possibile effettuare la prenotazione del vaccino Pfizer sul portale dedicato della Regione Lazio collegandosi al sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Le vaccinazioni avverranno presso l’Hub prescelto in fase di prenotazione nei giorni 1, 2 e 3 giugno.