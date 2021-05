A24: chiusura entrata Svincolo Vicovaro/Mandela in dir. Roma

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e inderogabili lavori di manutenzione, tra le ore 12:00 e le ore 20:00 c.ca di domani 29 maggio, sarà disposta una temporanea chiusura della rampa di entrata in autostrada A24 dello Svincolo di Vicovaro/Mandela per i soli veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma.

Conseguentemente, negli orari sopra indicati, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria di Vicovaro/Mandela e diretto verso Roma, sarà possibile entrare in autostrada A24 allo Svincolo di Castel Madama, percorrendo la SS5 Tiburtina/Valeria.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguirci sul profilo Twitter @viabilitasdp o su Facebook, prima di mettersi in viaggio. Si raccomanda inoltre di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, o chiamare il numero telefonico 840.042121.