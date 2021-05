Nuovi colori nel Comune, da bianco passa a blu e in linea con le direttive Europee

Cambia il colore della Carta e Cartone a Mentana: da bianco passa a blu allineandosi così alle direttive Europee in materia di raccolta differenziata. L’adeguamento è stato presentato ieri pomeriggio, giovedì 27 maggio, nel corso di un’assemblea pubblica online, aperta a tutti i cittadini, alla presenza del Sindaco del Comune di Mentana Marco Benedetti e del Referente esecutivo ATI Paoletti Ecologia – Etambiente Matteo Lombardi.

L’Amministrazione Comunale insieme all’ATI – Etambiente e Paoletti Ecologia – hanno concordato di modificare il colore assegnato a CARTA/CARTONE adeguandolo alle direttive europee, uniformando in tutto il territorio comunale il colore dei cassonetti. Pertanto il nuovo colore identificativo di Carta e Cartone sarà il BLU (e non più il Bianco).

L’Unione Europea ha infatti definito i colori associati ad ogni tipologia di rifiuto (norma UNI EN WASTE MANAGEMENT), con l’obiettivo di uniformare la raccolta differenziata in tutto il territorio nazionale ed evitare che in Comuni limitrofi ci siano colorazioni differenti.

La modifica vuole migliorare ulteriormente il livello di raccolta differenziata che attualmente si attesta all’80%, un ottimo risultato che va però migliorato grazie alla collaborazione di tutti i cittadini.

Dai controlli costantemente effettuati è infatti emerso come le principali criticità del servizio siano nella gestione dei contenitori condominiali. Le analisi merceologiche hanno evidenziato che all’interno di questi la percentuale di raccolta dei rifiuti correttamente separati diminuisce sensibilmente, rispetto

ai contenitori delle utenze singole. È per questo motivo che ai cittadini viene richiesto di fare la massima attenzione e cercare di dare ciascuno il proprio contributo per raggiungere percentuali di raccolta differenziata sempre migliori.

«Il delicato tema della gestione dei rifiuti è sempre più centrale nell’agenda politica del Paese» dichiara il Sindaco Marco Benedetti «e sempre più cittadini sentono la necessità di un vero cambiamento. Il nostro obiettivo non deve essere soltanto quello di raggiungere una percentuale più alta di raccolta differenziata, ma di mettere in campo tutte le azioni necessarie per ridurre e riusare.

Ridurre, riutilizzare e riciclare sono le parole d’ordine per un futuro davvero sostenibile».

MODALITÀ PER IL CAMBIO COLORE

I cittadini, nel corso delle prime due settimane di giugno, riceveranno nella loro cassetta delle lettere un pieghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione del servizio, ed una guida pratica aggiornata per una corretta differenziazione dei rifiuti. Elemento fondamentale per la buona riuscita di questa operazione è la sostituzione dell’attuale adesivo sui contenitori per la raccolta di CARTA E CARTONE che ad oggi risulta di colore bianco.

Gli adesivi dedicati alla Carta e Cartone verranno inviati a tutti i cittadini, direttamente a casa insieme al pieghevole a alla guida pratica.

Ogni utente dovrà provvedere in forma autonoma ad applicare gli adesivi forniti sulla propria dotazione domiciliare di contenitori, per cui gli adesivi ricevuti vanno applicati nel seguente modo:

– n.1 Adesivo quadrato: da applicare sul coperchio del contenitore (mastello o carrellato)

– n.1 Adesivo in formato A4: da applicare sulla parte anteriore/frontale del contenitore (mastello o carrellato).

All’interno della busta i cittadini troveranno anche il calendario di raccolta aggiornato con il nuovo codice colore della raccolta differenziata. Le frequenze sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali rimangono le stesse.