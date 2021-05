Dal dolore della morte alla sofferenza dei funerali

Un altro giorno di pianto

Le ultime esequie si stanno svolgendo in queste ore. Da Varese a Cosenza ma, lungo questa direttrice geografica, tutta l’Italia è avvolta nel dolore.

Ieri si sono svolti i funerali di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, i due fidanzati di Varese, mentre in Calabria familiari ed amici hanno pianto Serena Cosentino. Oggi l’estremo saluto andrà alle altre undici vittime e sarà ancora disperazione.

Intanto sul fronte delle indagini, continua il lavoro della procura di Verbania per accertare le cause e le responsabilità dei gestori dell’impianto, già in carcere dopo i primi accertamenti. Per il pubblico ministero, i tre in cella avrebbero agito in totale spregio della vita degli altri, per ragioni esclusivamente economiche.

Insieme avrebbero deciso di disattivare il sistema frenante della funivia per evitare le continue fermate della cabina che ritardavano tempi e ripartenze.

Presto potrebbero esserci nuovi indagati. Tutti rischiano pene severissime.