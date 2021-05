Dirty Dancing

Un’Italia in bianco ma senza balli

Il tempo del “liberi tutti” si avvicina e da lunedì, per la prima volta da quando a novembre è entrato in vigore il sistema dei colori, saranno tre le regioni in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Addio allora alle restrizioni ad eccezione del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina. Una situazione che a metà giugno potrebbe estendersi a più della metà del Paese, compreso il Lazio.

Riprenderanno dunque tutte le attività, non ci sarà più il coprifuoco e saranno anticipate le riaperture di tutti quei settori la cui ripartenza era prevista tra il 15 giugno e il 1 luglio: matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso.

Al momento restano ancora off limit le discoteche ma il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo sta valutando la possibilità della loro riapertura.

Nei giorni scorsi il presidente dell’associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo, Maurizio Pasca, aveva offerto la disponibilità ad organizzare open day anche nelle discoteche e consegnato un protocollo sulle riaperture in sicurezza prevedendo l’utilizzo della mascherina senza la necessità del distanziamento sociale. Oltre all’obbligatorietà del green pass (certificato vaccinale, tampone o attestato di guarigione), è ipotizzato anche l’utilizzo di materiali mono uso, la tracciabilità attraverso l’acquisto dei biglietti online e la sanificazione dei locali.