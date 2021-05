FONTE NUOVA – Cecilia Vitelli è il nuovo assessore alla Cultura

Cecilia Vitelli è il nuovo assessore alla Cultura del comune di Fonte Nuova. Trentanove anni, imprenditrice, laureata in Giurisprudenza, madre di due gemelli di quattro anni, appartiene a una famiglia storica di Santa Lucia dove il padre e il fratello gestiscono un bar pasticceria. Lei ha un suo negozio, ma si da giovane era appassionata di politica. Prende il posto di Beatrice Casagrande che si era dimessa per motivi personali pochi giorni prima. Un avvicendamento targato Fratelli d’Italia.

“La mia esperienza e formazione politica nasce in Azione Giovani ed è maturata nel direttivo di azione universitaria – spiega – A livello locale, pur non mettendomi mai in gioco, ho sempre seguito tutte le dinamiche locali con interesse. Conoscere i fatti e sapere come vanno realmente le cose ti aiuta a dare una valutazione migliore e soprattutto a pensare a delle soluzioni”.

Nell’ultimo periodo non è stato certamente svolgere il ruolo di assessore alla Cultura, visto che non si poteva organizzare quasi niente, ma adesso le varie riaperture fanno intravedere qualche spiraglio già in vista dell’estate.

“L’obiettivo – prosegue il neo assessore – è quello di riprendere il cammino intrapreso dall’amministrazione prima della pandemia, che di fatto ha bloccato questo settore quasi completamente. Manifestazioni rivolte ai giovani, a chi fa arte, cultura, musica, oltre al sostegno a chi da tempo è in prima linea con manifestazioni ed eventi storici per la nostra città. Un lavoro che porterò avanti anche nel settore commercio, per il quale sento una forte responsabilità, essendo io stessa commerciante. Mi piacerebbe creare dei piccoli centri di formazione per i giovani. Stiamo capendo cosa si potrà fare e in che modo. Non è facile oggi trovare qualcuno disposto a investire tempo e denaro finché la faccenda non sarà più chiara, ma qualcosa si sta muovendo e inizierò subito a lavorarci, interfacciandomi innanzitutto con le realtà locali”.

Il presidente della Commissione Cultura Maurizio Guccini ha ringraziato l’assessore uscente e si dice pronto a lavorare con quello nuovo. “Ringrazio Beatrice per il lavoro svolto fino ad ora è la ringrazio per la correttezza che ha dimostrato rassegnando le sue dimissioni per motivi personali – spiega Guccini – La pandemia purtroppo ha fortemente penalizzato i suoi settori, oggi sembra che qualcosa stia ripartendo e quindi sarò vicino a Cecilia in ogni sua iniziativa. Soprattutto per quanto riguarda il commercio ci daremo da fare per agevolare ogni cosa possa aiutare il settore in questo periodo così delicato. Anche la Cultura, settore maltrattato dalle istituzioni nazionali, avrà un nuovo inizio, sviluppando le iniziative e le idee con cui ci eravamo ben avviati prima dell’avvento del virus. Proporrò il censimento degli artisti, un’iniziativa che portai avanti anni fa da assessore e che fu successivamente abbandonata. È importante sapere quali sono le eccellenze culturali del nostro territorio.”

Sulla stessa lunghezza d’ora le dichiarazioni di Antonio Lotierzo, Delegato al controllo del territorio, randagismo e problematiche Ambientali, ed Emanuele Butera che si occupa delle segnalazioni al comune.

“Saremo vicini a Cecilia non solamente per quanto riguarda le nostre deleghe, ma in ogni azione quotidiana volta al miglioramento della vivibilità del nostro territorio”.