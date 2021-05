Morlupo – Iscrizione servizi scolastici

L’Amministrazione Comunale ci tiene ad informare i genitori che le iscrizioni ai servizi scolastici (REFEZIONE SCOLASTICA, SCUOLABUS) si potranno effettuare INDEROGABILMENTE dal giorno 07.06.2021 fino al 31.07.2021 esclusivamente in modalità online, sia per le nuove iscrizioni sia per le riconferme.

In attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2020 (Refezione Scolastica) e della Delibera C. C. n. 17 del 07.09.2002 (Scuolabus), possono richiedere i servizi scolastici solo ed esclusivamente coloro che sono in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, anche attinenti ad altri figli. Gli utenti sono invitati a provvedere al saldo delle quote. In caso contrario, la richiesta non sarà accettata.

La documentazione a corredo dell’iscrizione (modello ISEE, Legge 104/92, certificati di intolleranze/allergie) deve essere completa e leggibile, altrimenti non verrà accolta e può essere allegata:

– online, all’atto dell’iscrizione

– consegnata direttamente all’Ufficio Scuola, previo appuntamento telefonico

Le iscrizioni online potranno essere effettuate collegandosi al sito web del Comune di Morlupo, link PLANET SCHOOL

I genitori che si sono già registrati lo scorso anno, ma che avessero dimenticato il nome utente e/o la password, possono recuperarle seguendo la procedura di recupero.

Sul sito web del Comune di Morlupo i genitori potranno scaricare e consultare il manuale che aiuterà nella registrazione e nella compilazione della domanda e prendere atto del regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica e del regolamento del servizio scuolabus. Inoltre il genitore potrà consultare i percorsi delle tre linee dello scuolabus.

In caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare in autonomia l’iscrizione, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: f.depasquale@morlupo.eu oppure chiamare il numero 06 90195330 per prendere un appuntamento.

Ricordiamo che:

– in caso di malessere (o altra problematica) dell’alunno già presente in classe, il pasto potrà essere revocato (e quindi il costo non verrà addebitato) solo se ne verrà data comunicazione all’ufficio competente del Comune entro e non oltre le ore 10:00 della stessa giornata.

– nel caso l’alunno sia assente dall’inizio della giornata, il pasto non verrà prenotato e di conseguenza il costo non verrà addebitato.