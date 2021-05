Vaccinazioni: dal 3 giugno si apre a tutte le fasce d’età

Solo vaccini a mRna

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età.

È quanto annuncerà una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa.

A dirlo, rispondendo a una domanda dell’Ansa, è stato il commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita al centro vaccinale di Bastia Umbra.

Il piano riguarda circa 2 milioni e 300 mila di giovani.

Il 10 maggio scorso la Fda, responsabile della protezione della salute pubblica negli Usa, aveva già approvato i vaccini per gli adolescenti, l’Ema li approverà oggi mentre l’Aifa recepirà questa autorizzazione nell’arco di un paio di giorni. Poi naturalmente dipenderà dalla disponibilità dei preparati vaccinali . Negli Usa intanto si sta studiando il protocollo anche per i bambini più piccoli. Per loro la protezione dopo la prima dose sarebbe di oltre il 90% ed è vicina al 100% se non al 100% dopo la seconda dose.