Autostima e consapevolezza di sé

Una giovane su due è bersaglio di body shaming

L’85% delle ragazze italiane tra i 18 e i 24 anni si sente insicura a causa dell’ aspetto fisico e il 68% affida la propria autostima al giudizio degli altri.

Sotto accusa il fenomeno del body shaming, l’offesa cioè legata alle caratteristiche estetiche, è più diffuso della discriminazione legata all’orientamento sessuale. Questi alcuni dei dati che emergono dalla ricerca realizzata dall’Istituto di Ricerca Eumetra per Kérastase, un’indagine sulle donne italiane che approfondisce le tematiche legate all’autostima e alla libera espressione di sé e della diversità.

Se le ragazze italiane sono fiere della propria personalità, l’aspetto esteriore rappresenta un elemento di insicurezza, specialmente per le più giovani.

Il 96% si ritiene soddisfatta per quel che riguarda tratti che caratterizzano la personalità, le relazioni, il lavoro e l’istruzione Ma l’85% delle ragazze tra i 18 e i 24 anni si sente insicura a causa del corpo e dell’ aspetto fisico in generale, rispetto ad una media nazionale comunque alta, che si attesta intorno al 70%.

Le più giovani sono influenzate dai canoni estetici imposti dai social. Ma proprio la condivisione della propria esperienza può essere di aiuto nell’accettazione di sé e nel superamento delle proprie insicurezze: lo affermano 6 donne su 10.

Il body shaming in Italia è testimoniato da una giovane donna su due.

Il primo passo per affrontare il fenomeno, secondo l’indagine, andrebbe fatto in famiglia ma rilevante è anche la richiesta di una maggiore sensibilizzazione da parte della scuola dove però soltanto il 9% delle ragazze intervistate la percepisce come luogo protetto.