GUIDONIA – Set in cava, le ex grilline incalzano il sindaco: “Mente alla città”

E’ la serie tv più dibattuta della storia, al centro del botta e risposta tra fazioni politiche ancor prima di essere girata. Continua a far parlare di sé “Romulus”, la fortunata serie tv sulle origini dell’antica Roma prodotta da “Groenlandia srl” con “Cattleya” e “Sky Italia” le riprese della quale sono in corso nella ex cava di Colle Largo a Guidonia.

“Pietra dello scandalo” – e unico dato certo – è la colata di cemento realizzata per allestire le scenografie, motivo per cui giovedì 27 maggio Paola de Dominicis, capogruppo del Partito democratico, ha accusato l’amministrazione del sindaco Michel Barbet di aver concesso l’ex cava senza richiedere una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’impegno a ripristinare tutti i luoghi nelle condizioni ante operam senza costi aggiuntivi per l’Ente. L’indomani – venerdì 28 maggio – il sindaco pentastellato e l’Assessore all’Urbanistica Chiara Amati hanno smentito la democrat ridimensionando i fatti: “Il cemento – hanno detto – serve soltanto come basamento delle strutture amovibili che verranno, poi, rimosse una volta terminate le riprese”.

Oggi, sabato 29 maggio, tornano alla carica le consigliere comunali della Lista AttivaGuidonia Anna Checchi e Lorena Roscetti, entrambe nel 2017 elette nelle fila del Movimento 5 Stelle. “Barbet fa finta di non vedere o non è in grado di comprendere ciò che lui stesso presenta agli altri – scrivono Checchi e Roscetti in un comunicato stampa – Come gruppo consiliare AttivaGuidonia abbiamo sollevato alcune criticità su quanto sta avvenendo all’interno dell’area ex cava di Colle Largo concessa alla produzione cinematografica Groenlandia.

Riteniamo fuori luogo le sue uscite a mezzo a stampa accusando i consiglieri comunali, che svolgono correttamente il proprio ruolo di vigilanza, di screditare l’amministrazione comunale. Evidentemente ogni qualvolta vengono trattati argomenti spinosi, il sindaco non fa altro che arrampicarsi sugli specchi. Come AttivaGuidonia, abbiamo presentato nei giorni scorsi un’istanza di accesso agli atti chiedendo la documentazione amministrativa che regola il rapporto tra il Comune di Guidonia Montecelio e la società di produzione.

In attesa che gli uffici consegnino gli atti richiesti, sottoponiamo le nostre domande legittime al Sindaco Barbet al fine di mettere a conoscenza anche la città di Guidonia Montecelio.

1 – Il Comune ha richiesto alla società di produzione cinematografica la polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni ambientali?

2 – La società ha richiesto le autorizzazioni per effettuare i lavori?

3 – Quali materiali ecosostenibili utilizza la ditta che sta effettuando i lavori?

4 – Il progetto prevede anche la realizzazione di impianti fognari?

5 – Quali autorizzazioni ha richiesto la società e quali le autorizzazioni rilasciate dal Comune?

6 – Quali sono i vincoli che ricadono in quell’area?

7 – Il cemento utilizzato è un cemento ecologico?

Invece di screditare il ruolo e le funzioni dei consiglieri comunali, risponda alle domande”.