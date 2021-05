La lunga marcia vaccinale

I dati del contagio nel Lazio

Continua a correre la campagna vaccinale anche nella nostra Regione con l’apertura agli over 18.

Oltre il 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale. Al via anche le prenotazioni per chi sosterrà gli esami finali nelle scuole di formazione oltre che per i maturandi.

Le somministrazioni con Pfizer avverranno da martedì primo giugno fino a giovedì 3. I ragazzi riceveranno in regalo una copia della Costituzione.

Ci sarà anche un open week “Astrazeneca festa della Repubblica” per gli over 18. La prenotazione è sulla app Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31. Saranno disponibili complessivamente 50mila dosi con richiami a fine agosto.

Intanto, su oltre 11mila tamponi e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si sono registrati 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati 1111 (-50).

I guariti 1272, le terapie intensive sono 159 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5