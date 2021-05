Sono trecento e sono giovani e forti

Dopo 84 giorni di chiusura per il lockdown, riapre al pubblico il Colosseo, Roma, 1 giugno 2020. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Visitatori a stelle e strisce felici di tornare in Italia

Stanchi ma soddisfatti. I turisti scesi a Roma provenienti da New York ed Atlanta sono stati accolti dalla direzione dell’aeroporto e sottoposti ai rituali tamponi.

La gentilezza degli addetti allo scalo romano e la rapidità nei tempi di controllo, hanno confermato la qualità dei servizi di Fiumicino, considerato dagli esperti internazionali il miglior hub al mondo.

Finalmente in Italia, ha dichiarato sorridente il primo ospite sbarcato, un turista proveniente dalla Grande Mela. Archiviate clausura e restrizioni, si è detto pronto a ripercorrere la storia romana e la bellezza rinascimentale in un tour degno di Stendhal. Tra i suoi obiettivi il Foro, i Musei Vaticani e Villa Adriana. Naturalmente Firenze e Venezia sono tra i suoi desideri.

I trecento turisti sono l’avanguardia di un esercito pronto a viaggiare per l’Italia non appena le compagnie aeree ripristineranno i collegamenti attualmente in gran parte interrotti.

Gli albergatori guardano al futuro con meno paura anche se ci vorranno, dicono, tre anni per ritornare ai livelli pre pandemia