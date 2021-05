C’è l’istituto di Tivoli a “La notte nazionale del Liceo Classico”

L’evento, rammentiamo, è famoso anche per il concorso poetico “Premio specchio” ideato da uno studente

Il Liceo Classico di Tivoli ha aderito, per la quarta volta, a “La notte nazionale del Liceo Classico” evento caratterizzato da proposte letterarie, teatrali e musicali. All’iniziativa, svolta il 28 maggio, hanno aderito tutti i licei classici d’Italia: più di trecento. L’evento, rammentiamo, è famoso anche per il concorso poetico “Premio specchio”, ideato da uno studente, al quale hanno partecipato anche numerosi ragazzi delle scuole medie del territorio. Il programma è proseguito con il pezzo del laboratorio teatrale tratto da “I giganti della montagna” di Pirandello e si è concluso con le conversazioni fra alunni e docenti. Con i visitatori virtuali, sono “emerse” le letture di Dante e Virgilio con intermezzi musicali. L’iniziativa, dopo mesi molti difficili, ha sancito una lenta ripresa che ha sicuramente permesso ai ragazzi di lasciarsi alle spalle per tutto il pomeriggio le quotidiane problematiche.