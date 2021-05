FONTE NUOVA – Addio a Mario Vattiato, battagliero difensore dei diritti dei disabili

Il mondo della disabilità piange Mario Vattiato, esponente del “Movimento Italiano Disabili” residente a Fonte Nuova. Da anni era impegnato in prima linea per i diritti della categoria. Decine gli articoli scritti negli anni insieme a Tiburno per chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche, posti riservati e sostegno per le famiglie. Aveva portato sindaci e consiglieri comunali in giro per la città in carrozzina per farli rendere conto dei problemi riscontrati, ma purtroppo la maggior parte delle volte le sue richieste rimanevano inascoltate.