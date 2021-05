Sequestro di persona. Blitz della polizia sull’A1

Sul tratto autostradale di competenza la Polizia Stradale di Orvieto, il coordinamento del Centro Operativo di Fiano Romano, è riuscito ad intercettare il veicolo

Sono state alcune segnalazioni arrivate alla Sala Operativa della Polizia Stradale di Roma, ad allarmare gli agenti su un probabile sequestro di persona avvenuto in provincia di Napoli. I rapitori e il sequestrato viaggiavano a bordo di un’auto di colore scuro, con targa francese diretta al nord. Sul tratto autostradale di competenza la Polizia Stradale di Orvieto, il coordinamento del Centro Operativo di Fiano Romano, è riuscito ad intercettare il veicolo segnalato con 4 persone a bordo. Tutti gli occupanti del veicolo, 3 uomini nati in Francia ma di origine magrebina e il sequestrato, un italiano di origini campane, sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti del caso. Qui la vittima ha sporto denuncia raccontando i particolari del suo sequestro e riferendo che, con ogni probabilità, la ragione del gesto era da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori. Le successive indagini, che hanno visto impegnati gli uomini della Stradale di Orvieto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni, hanno evidenziato che l’intenzione dei malviventi era quella di condurre il sequestrato in Francia per liberarlo solo una volta che il riscatto fosse stato pagato.