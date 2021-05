Castelnuovo di Porto – Beccati vandali in azione

I fatti

Una banda di ragazzi e ragazze di età dai 12 ai 18 anni, sono più volte che il venerdì mettono a ferro e fuoco il centro storico – È questa la denuncia del Sindaco Riccardo Travaglini –

Abbiamo individuato i ragazzi con telecamere di video sorveglianza mentre scrivevano sui muri, sulle porte, mentre rompevano le panchine, i lampioni della pubblica illuminazione. Adesso, secondo il Sindaco, i genitori saranno chiamati a risarcire i danni patrimoniali. Il periodo che stanno vivendo, non li autorizza a distruggere un paese. – Conclude –

L’appello del Sindaco

Mi rivolgo a voi genitori, perché oltre che fare danni molti di loro si ubriacano, a soli 14 anni, facendo del male agli altri e a loro stessi. Controllate i vostri figli, non demandate sempre a qualcun’altro, chiedetegli come stanno, quali sono le difficoltà che stanno incontrando, fategli sentire la vostra vicinanza ma non dimenticatevi di trasmettergli anche i valori della vita, della legalità, l’importanza del bene comune.

Non consentiremo che tutto questo continui, l’educazione ed il senso civico sono alla base del vivere civile e su questo non transigeremo. Siamo pronti a capire come poterli aiutare perché sicuramente stanno esprimendo un disagio e non dobbiamo sottovalutarlo. – in conclusione una nota – Chi vende alcol ai minori è un delinquente.