Farmacisti vaccinatori

Questa mattina, al Centro Vaccinale ‘La Vela’ del Policlinico Tor Vergata, sono iniziati i corsi di formazione per abilitare i farmacisti a somministrare i vaccini anti Sars Cov-2. Suddivisi in turni mattutini e pomeridiani i primi 12 farmacisti selezionati nel Lazio affiancheranno i nostri medici inoculatori per svolgere la formazione pratica che li porterà, nei prossimi giorni, ad essere operativi presso le farmacie della nostra Regione.