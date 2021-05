Gioventù messa in sicurezza

Continua la discesa dei casi di Covid nel Lazio

Ieri ne sono stati registrati 278 (cioè 29 in meno rispetto al giorno precedente): 159 nella Capitale, 53 nell’hinterland e 66 nelle province. Il tasso di positività rimane stabile all’1,3%.

I decessi notificati tornano a essere ad una sola cifra: sono sei di cui quattro a Roma, uno in provincia e uno a Frosinone.

Ancora in calo il tasso di occupazione negli ospedali: secondo le rilevazioni di sabato scorso dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono al 16% nelle terapie intensive e al 15% nell’area non critica. In totale i pazienti ospedalizzati sono attualmente 913 e i posti letto occupati nelle rianimazioni sono 152.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 22 di oggi termina la possibilità per i circa 10mila maturandi ancora senza appuntamento di prenotarsi sul portale SaluteLazio.

In giornata inizia anche quella per gli ultra 18enni residenti nelle regione che potranno ottenere un ticket virtuale collegandosi alla App Ufirst . Verranno immunizzati con AstraZeneca durante la open week da mercoledì 2 giugno a domenica 6.

Cinquantamila le dosi messe a disposizione: i richiami saranno fissati per la fine di agosto. Il che per molti supera le difficoltà di fare il richiamo durante il periodo di villeggiatura.

Il conteggio complessivo dell’anagrafe vaccinale regionale, con le oltre 37mila somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore, ieri era intanto arrivato a quota 3.327.992. Quasi un milione e 54mila sono le vaccinazioni completate con doppia dose.