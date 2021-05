La gatta presciolosa fa i gattini ciechi, recita un antico proverbio usato per rimproverare chi è abituato a svolgere compiti in modo frettoloso senza curare troppo i dettagli e commettendo errori.

E’ un proverbio azzeccato per rappresentare quanto accade a Guidonia Montecelio coi tre concorsi pubblici per 8 nuovi impiegati banditi il 31 dicembre 2020 dall’amministrazione comunale che oggi si ritrova costretta a una corsa contro il tempo per espletarli entro il 30 giugno, data ultima concessa dal Decreto Milleproroghe per le assunzioni relative al 2020.

Il risultato è che non è ancora stata nominata la Commissione d’esame a insindacabile giudizio della quale sarebbe spettato il compito di effettuare una preselezione qualora il numero delle domande fosse tale da non consentire l’espletamento delle prove in tempi rapidi.

Di domande ne sono arrivate 883. A decidere in tal senso sono stati invece il dirigente al Personale Nicolò Roccolino e il funzionario responsabile del procedimento Maria Tiziana Di Giovanni che hanno firmato una serie di atti pieni zeppi di anomalie.

A cominciare dai 20 giorni di anticipo per definire l’intero calendario di tutte le prove concorsuali.

Passando per la mancata previsione dell’esonero dalla prova preselettiva per i candidati affetti da disabilità uguale o superiore all’80% con l’ammissione diretta alla prova scritta.

Una previsione di legge assente nel bando, per cui qualche invalido potrebbe aver rinunciato a presentare domanda vedendosi tagliate le gambe al nastro di partenza.

La ciliegina sulla torta? I tre bandi di concorso non sono farina del sacco dell’amministrazione Barbet: in tutti e tre spicca il nome del ragionier Liberato Ramarro, indicato come Responsabile dell’Area Amministrativa incaricata di svolgere i concorsi. In realtà a Palazzo Matteotti non esiste alcun dipendente con quel nome.

