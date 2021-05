Circolava col mezzo carico di rottami senza uno straccio di autorizzazione né un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti. Come se non bastasse, il mezzo non era assicurato.

Per questo oggi, lunedì 31 maggio, in via della Selciatella i Carabinieri Forestali di Guidonia con la collaborazione degli ispettori ambientali della Fedra hanno fermato e denunciato un 58enne italiano dell’Albuccione per trasporto e gestione illeciti di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il blitz è avvenuto nelle vicinanze di un impianto di smaltimento e riciclo rottami regolarmente autorizzato. L’uomo viaggiava alla guida di un furgone Ducato finito sotto sequestro sia per mancanza dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trattamento dei rifiuti, sia per la mancata copertura assicurativa.