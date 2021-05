Guidonia Montecelio – 40 milioni per il piano triennale delle opere pubbliche

“Con questo piano triennale – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti – ribadiamo con forza l’inversione di rotta rispetto al passato, grazie alla sempre più spiccata capacità dell’AREA LLPP di intercettare finanziamenti nazionali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche. Se l’anno passato abbiamo partecipato, vincendolo, al bando per la messa in sicurezza del territorio, quest’anno concorriamo per circa 40 milioni di euro dagli enti ministeriali, segno tangibile del grande lavoro svolto dall’Aerea VI Lavori Pubblici ed Ambiente che ringrazio per il supporto che mi hanno sempre dimostrato”.

“Nel triennale vanno inserite le attività in corso e quelle future, tra queste ultime la parte più consistente – prosegue Correnti – riguarda 32 milioni di euro che prevediamo di ottenere dal Ministero dei Trasporti per il progetto ‘Qualità dell’abitare’ che prevede la riqualificazione di edilizia residenziale pubblica nei quartieri di Collefiorito, Villalba e Villanova”.

“Avere la capacità di ottenere finanziamenti pubblici importanti – conclude il Sindaco Michel Barbet – è segno della professionalità e della qualità del lavoro dei nostri uffici e di un netto quanto deciso cambio di passo nel rapporto tra il nostro Comune e gli altri Enti in termini di credibilità instaurato in questi anni”.