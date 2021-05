GUIDONIA – Nasce la lista “Secondo noi” con Mercante e Berlettano

In vista delle elezioni comunali che si svolgeranno a Guidonia Montecelio il prossimo anno, nasce la lista civica “Secondo noi”. I promotori sono Marco Mercante e Marco Berlettano.

“Secondo noi nasce da un’idea di vecchi e nuovi amici – spiegano Berlettano e Mercante – L’Iidea di creare un gruppo, una realtà, un movimento, una nuova forza seria, credibile propositiva. L’ esperienza di alcuni e l’entusiasmo coinvolgente di tutti per rendere più viva la partecipazione cittadina alla vita pubblica della propria comunità, del proprio territorio. “SECONDO NOI” crede fortemente nel miglioramento e nel futuro. Crede fortemente nella forza della gente, delle Persone. Nella forza del contributo e della passione che ognuno può dare. Saper recepire le istanze dei territori per tradurle in idee, proposte, impegni concreti. obiettivi chiari da voler e poter raggiungere. Un Gruppo che nasce con la voglia di dialogare e unire. Pronto alle sfide future”.