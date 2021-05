Riano – Grande partecipazione al 2° raduno dei fuoristrada

Una gara di solidarietà con partenza da Riano fino a Civita Castellana, organizzato dal Club PMP Extreme Offroad

L’ evento ha visto la partecipazione di oltre 80 fuoristrada che si sono ritrovati in Largo Montechiara per dar via a una gara che ha visto protagonisti la passione, lo sport, la beneficenza e le bellezze naturalistiche del nostro territorio. Tanti sono stati gli obietti perseguiti dalla manifestazione: l’inclusione sociale, l’aggregazione, la gran voglia di ritornare alla normalità che hanno dato via a una gara benefica dove metà del ricavato è stato devoluto all’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Un grande ringraziamento dall’amministrazione ai partecipanti